أبها 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أمس مرحلة التوسع في فصول الطفولة المبكرة "المرحلة الثانية" بمحافظة خميس مشيط.وبين مدير إدارة المباني بتعليم المنطقة المهندس صالح الشهراني أن المبنى الجديد لفصول الطفولة المبكرة بخميس مشيط الذي تشرف عليه شركة "تطوير" للمباني التعليمية يأتي ضمن ثمانية نماذج أخرى معتمدة، حيث بلغت كلفته الإجمالية 923559 ريالاً وتم تنفيذه خلال ستة أشهر بسعة ، مشيراً إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستسهم في توفير بيئة جاذبة للمستفيدين والمستفيدات وزيادة المقاعد الدراسية لقبول أكبر عدد من الطلاب والطالبات.// انتهى //10:40ت م0037