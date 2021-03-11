جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساستقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، في مكتبه بجدة أمس ، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف .وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، والاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين البنك والأجهزة الحكومية المعنية لبحث سبل تعزيز خطط أذربيجان ومساندة نموها الاقتصادي وخططها الاستثمارية .// انتهى //10:40ت م0038