عام / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، في مكتبه بجدة أمس ، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف .
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين، والاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين البنك والأجهزة الحكومية المعنية لبحث سبل تعزيز خطط أذربيجان ومساندة نموها الاقتصادي وخططها الاستثمارية .
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10:40ت م
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