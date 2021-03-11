بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حيت تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.محليا عرضت لإنحسار موجة الإحتجاجات وقيام الجيش اللبناني بفتح الطرقات نتيجة الحوادث والتجاوزات التي شهدتها البلاد كما وبدأت صحف الخميس بالتركيز على المشاورات التي يجريها المعنين للخروج من أزمة تشكيل الحكومة .إقليميا أخبرت عن الترحيب الأممي الذي رافق منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة .دوليا تطرقت إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش بعد إقالة سلفه.// انتهى //10:49ت م0039