نجران 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسقدّمت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بصحة نجران خدماتها خلال شهر يناير لـ 312 مستفيداً .وأوضحت صحة نجران أن عدد جلسات الغسيل الكلوي بلغ 3675 جلسة، منها 1680 جلسة غسيل بمركـز الأمـير سلطان بمستشفى الملك خالد لـ 140 مريضاً، و548 جلسة غسيل كلوي بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى شرورة لـ 52 مريضاً، و 1159 جلسة غسيل كلوي بمستشفى نجران العام الجديد لـ 92 مريضاً , و 107 جلسات غسيل كلوي بمستشفى حبـونـا العام وإجراء ، و174 جلسة غسيل بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات " ثار, يدمة، بدر الجنوب " .// انتهى //10:51ت م0040