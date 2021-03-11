إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساتفقت باكستان ومملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الأمني والعسكري.جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى مملكة البحرين الليلة الماضية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجنرال باجوه قام بزيارة رسمية استمرت يوماً واحداً، التقى خلالها برئيس الحرس الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومستشار الأمن الوطني البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني الإقليمي.وأضاف البيان أن الجنرال باجوه عرض على الجانب البحريني دعم باكستان الكامل في تحقيق المصالح المشتركة في التعاون الأمني الثنائي بما في ذلك التدريب وبناء القدرات العسكرية.// انتهى //10:54ت م0041