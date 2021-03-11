الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ورشة عمل افتراضية الاثنين المقبل، عن "الكود السعودي للمباني الخضراء وعلاقته بالمباني السكنية".وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على العلاقة الكود السعودي للمباني الخضراء بالمباني السكنية وأهميته في ترشيد استهلاك الطاقة، وتستهدف المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية والاستشارية وجميع المهتمين بكود البناء السعودي.وتأتي الورشة ضمن خطة الأمانة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي لإثراء المعرفة بالكود السعودي للمباني السكنية.وسيشارك في ورشة العمل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد بن صالح بن شعيل، ورئيس اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور فهد بن سعود اللهيم، والمدير الإقليمي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء الدكتور محمد سعيد الصرف، ورئيس اللجنة الفنية للكود السعودي للمباني الخضراء الدكتور وليد بن محمد الصرف.ودعت اللجنة الوطنية المهتمين والمطورين العقاريين وجميع ممثلي المكاتب الهندسية والاستشارية والعاملين في قطاع البناء والتشييد للحضور والمشاركة في ورشة العمل للتعرف على تفاصيل علاقة الكود السعودي للمباني الخضراء بالمباني السكنية، مشيرةً إلى حضور أعمال الورشة يتطلب التسجيل عبر الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_yZPdzDMDSY6_wvMrmD8nMg .// انتهى //11:18ت م0043