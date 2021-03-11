رام الله 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2273 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال وجريمة تغيير معالمها وتزويرها.وأوردت صحف فلسطين خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" لخطوات تهويدية شرسة خلال "عيد الفصح" المقبل، أبرزها ادخال قرابين "الفصح" وتنفيذها داخل "الأقصى".ونشرت صحف هذا اليوم خبر اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي، الدكتورة دلال عريقات، كقائد عالمي شاب، وهي أول فلسطينية تحصل على اللقب خارج نطاق المال والأعمال، وأول أكاديمية فلسطينية تنال اللقب ضمن ٧ أكاديميين على مستوى العالم.// انتهى //11:41ت م0045