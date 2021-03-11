الرباط 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا الجارية بالمغرب، مشيرة إلى أن البلاد تتجه إلى اعتماد لقاحين جديدين هما "سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسون".واهتمت بالجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث وصل أمس إلى المملكة العربية السعودية، مفيدةً أن قضايا الأمن والتعاون الاقتصادي في مقدمة محاور هذه الزيارة.وتطرقت صحف الرباط إلى منح مجلس النواب الليبي أمس، الثقة، بالأغلبية، لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وتابعت اهتمامها بالوضع في لبنان بعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة، بسبب الغضب الشعبي إزاء حالة الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي.وفي الشأن السوري نشرت صحف الخميس تأكيد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.وأخبرت صحف المغرب عن قرار وزارة الدفاع الأمريكية تمديد انتشار الحرس الوطني في محيط الكونغرس حتى الـ23 من مايو المقبل.// انتهى //11:45ت م0046