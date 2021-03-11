الخليل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أخوين.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت فلسطينيًا بعد تفتيش منزل عائلته وتحطيم أثاثه، فيما اعتقلت آخر من بلدة بيت أولا غرب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال أخوين من بلدة سعير شمال شرقي الخليل.// انتهى //11:55ت م0049