حائل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل السباق الـ 20 ‏للموسم الحالي ‏‏1441هـ على " سيارتي " بدعم من رجال الأعمال عياد الدلبحي ‏.‏ وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق تكون من ‏خمسة أشواط مسافتها 1600م إذ حقق في الشوط الأول للدرجة لم تربح ‏‏" الأمدي" للمالك والمدرب صقر العبيد بينما حققت الشوط الثاني مفتوح ‏مواليد 2018م الفرس " دلع حائل " للمالك سلطان العلي والمدرب ‏ممدوح بندر فيما أحرز الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة ‏ " ‏وافي العهد" للمالك ممدوح الخميش والمدرب غالب الخمعلي.‏ وحققت الشوط الرابع الفرس " مستبينة " ‏للمالك سليمان الطوالة والمدرب ‏يعقوب الطوالة ‏فيما انتزع صدارة الشوط الخامس مفتوح الدرجات الجواد ‏‏" ارهب" للمالك مطني الرشيدي والمدرب محمود الرشيدي .‏ ‏ وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر ‏التبيناوي المفاتيح ‏للفائزين بالشوطين الرابع والخامس الكأس والجوائز للفائزين.‏ ‏// انتهـى // ‏12:01ت م0050