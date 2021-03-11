رياضي / فروسية حائل تنظم حفل سباقها العشرون
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
حائل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل السباق الـ 20 للموسم الحالي 1441هـ على " سيارتي " بدعم من رجال الأعمال عياد الدلبحي .
وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق تكون من خمسة أشواط مسافتها 1600م إذ حقق في الشوط الأول للدرجة لم تربح " الأمدي" للمالك والمدرب صقر العبيد بينما حققت الشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م الفرس " دلع حائل " للمالك سلطان العلي والمدرب ممدوح بندر فيما أحرز الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة " وافي العهد" للمالك ممدوح الخميش والمدرب غالب الخمعلي.
وحققت الشوط الرابع الفرس " مستبينة " للمالك سليمان الطوالة والمدرب يعقوب الطوالة فيما انتزع صدارة الشوط الخامس مفتوح الدرجات الجواد " ارهب" للمالك مطني الرشيدي والمدرب محمود الرشيدي .
وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي المفاتيح للفائزين بالشوطين الرابع والخامس الكأس والجوائز للفائزين.
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12:01ت م
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