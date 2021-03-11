الجزائر 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترحيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، معبّرا عن "تأييده واستعداده التام" لمساندتها.وأبرزت تفاصيل جلسة تصويت مجلس النواب الليبي المنعقد منذ الاثنين الماضي بمدينة سرت على منح الثقة للحكومة الجديدة مشيرة إلى تصويت 121 نائبًا من أصل 132 حضروا الجلسات، بعد مناقشات حادة حول تشكيلة الحكومة الانتقالية ومسألة توزيع الحقائب الوزارية حسب المناطق الجغرافية ومخطط عملها.وأخبرت صحف الخميس عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله بمدينة القدس.وتناقلت آخر الإحصائيات عن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت أكثر من 17.37 مليون إصابة في أكثر من 210 دول، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و729881 .// انتهى //12:10ت م0052