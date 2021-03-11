بغداد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني شامل بين الفرقاء السياسيين العراقيين ,مشيرة إلى أهمية هذه الدعوة كونها تأتي في ظل وضع سياسي واقتصادي وأمني صعب.ونقلت صحف اليوم بيانات وتصريحات مرحبة بهذه الدعوة بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل التي تعاني منها البلاد,مؤكدة بأن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار لأجل معالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات وتجاوز الأزمات والمعاناة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة.وتناولت الصحف مجددا الموقف الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا,مبرزة إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 4846 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في العراق .وعرجت صحف الخميس على المداولات الجارية في مجلس النواب بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2021 ،مبرزة آراء الخبراء الاقتصاديين حول الأضرار الناجمة عن تأخير التصويت عليها في مجلس النواب حتى الآن, ومن بينها تفاقم الكساد والبطالة في البلاد، داعين إلى عدم تجاهل الحسابات الختامية للسنوات الماضية .// انتهى //12:14ت م0053