جدة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4385 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 102 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدةً تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس .// انتهى //12:45ت م0057