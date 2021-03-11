القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساستطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2020 مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، رغم جائحة كورونا.وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية الدكتور هالة السعيد في تصريح لها اليوم أن جودة توزيع الاستثمارات والسياسات المتخذة أدت لتحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم لـ 4.9% على أساس سنوي، وتوافر مخزون استراتيجي للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.// انتهى //13:31ت م0071