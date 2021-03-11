المدينة المنورة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستمكن - بفضل الله - مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إجراء 5 عمليات ناجحة لزراعة صمام أورطي " تافي " عن طريق القسطرة دون الحاجة لتدخل جراحي، وذلك خلال يوم واحد لـ 5 مرضى.يُذكر أن مركز القلب بالمدينة المنورة الذي يُعد من المراكز المرجعية المتقدمة منذ تأسيسه قبل 10 أعوام ، أجرى أكثر 400 عملية زراعة للصمامات عن طريق القسطرة .// انتهى //13:32ت م0072