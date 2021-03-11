سكاكا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف تقديم خدماتها للمستفيدين من الرجال والنساء في مركز صوير والمراكز التابعة حتى نهاية الأسبوع القادم، وذلك خلال فترة الدوام الرسمي بمقر المركز.وتوفر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين، خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل فاقد وبدل تالف عنها، بالإضافة إلى تعديل المهنة أو المؤهل " .ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة " موجودين " الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة " نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة .//انتهى//13:35ت م0073