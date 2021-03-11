المدينة المنورة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسبلغ عدد مجموع طلاب حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي الشريف 14924 طالباً , فيما بلغ عدد مجموع حلقات القرآن الكريم أكثر من 800 حلقة , وذلك حسب إحصائية نشرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة .وأشارت الإحصائية إلى أن عدد حلقات الحُفّاظ 293 حلقة , وحلقات التلقين 50 حلقة , وحلقات المراجعة 40 حلقة , إضافة إلى 16 حلقة مكثفة , و85 حلقة للزوار.وبيّنت الإحصائية أن عدد حلقات الإجازات 169 حلقة , فيما بلغت حلقات التعليم عن بُعد 77 حلقة , وبلغت حلقات الصم والبكم والمكفوفين 7 حلقات , وحلقات الرسم العثماني 7 حلقات .//انتهى//13:39ت م0074