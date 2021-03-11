إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 597497 حالة، منها 17628 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1276 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 566492 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13377 حالة وفاة.// انتهى //13:42ت م0075