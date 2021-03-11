أستانا / مانيلا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.كما أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة .// انتهى //13:42ت م0076