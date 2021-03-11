الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستستضيف العاصمة الرياض غداً الجمعة سباق السيدات للدراجات الهوائية بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021 م .وستنطلق مجريات السباق المخصص للمواطنات ومسافته 15 كيلو متراً " فردي ضد الساعة " في تمام الساعة الثالثة مساءً من أمام البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.وأوضحت سمو الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، أن سباق السيدات خطوة فاعلة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.وأكدت أن الاتحاد السعودي للدراجات يبذل جهده لدعم هذه الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين المرأة .وعبرت سموها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على ما يبذله لدعم الرياضة بشكل عام والدراجات على وجه الخصوص .// انتهى //13:47ت م0077