بغداد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفّذت قوات الأمن العراقية عملية أمنية في سلسلة جبال" قرة جوخ" شمال العراق، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم أن العملية سبقتها 30 ضربة جوية وجهها طيران التحالف الدولي, أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم، مفيدةً بقيام جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ العملية التي يسهم فيها طيران الجيش العراقي من خلال تقديم الإسناد الجوي القريب.وأشارت إلى أن العملية تنفذ بالتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية وقيادة الفرقة 14 بالجيش العراقي.// انتهى //13:50ت م0078