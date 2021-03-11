لندن 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسلاتزال أخبار أزمة فيروس كرونا المستجد تشغل حيزاً واسعاً من تغطيات الصحف البريطانية الصادرة اليوم، مبرزة أنباء عن ارتفاع إمدادات اللقاح المضاد للمرض مع ترقب توفير 10 ملايين جرعة إضافية بنهاية الأسبوع القادم.وتناولت الصحف مصادقة مجلس النواب الليبي أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة لحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تمثل تقدماً كبيراُ في المسار السياسي بالبلاد منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي.ونقلت أنباء عن إقرار مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" مشروع قانون قدمه الرئيس جو بايدن، لتخفيز النمو والمساعدة مواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، فيما يتوقع أن يتم التوقيع رسمياً على نفاذ القانون يوم الجمعة القادمة.وعرجت صحف لندن على إدانة الأمم المتحدة الحملة القمعية العنيفة التي يشنها جيش ميانمار على المتظاهرين المناهضين للانقلاب بعد ورود أنباء عن مقتل سبعة أشخاص آخرين بالرصاص في احتجاجات اليوم.// انتهى //13:54ت م0079