المدينة المنورة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسيحوي معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي بالمدينة المنورة العديد من المقتنيات التاريخية والمخطوطات النادرة الإسلامية في شتى العلوم والفنون من خلال قاعتين يعرض من خلالها المقتنيات بشكل منظم ومتاح لجميع الزوار .ويضم المعرض 30 مخطوطة من أشهر وأندر المخطوطات والكتب وعدد من أدوات الكتابة وطرق استخدامها، اضافة الى أسطح الكتابة التي كانت تدون عليها العلوم قديماً كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة التي بلغ عددها 15 سطح ، بالإضافة إلى 31 نوعا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدواتها ,والعديد من المقتنيات التاريخية .ويهدف المعرض إلى حفظ وإبراز تاريخ تدوين القرآن الكريم، والسنة النبوية والمخطوطات النادرة ، وتعريف الزوار بطرائق التدوين قديماً ، إضافة لعرض عدد متنوع من أدوات الكتابة وتوضيح طرق استخدامها من خلال عرض مواد صنع المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات .// انتهى //13:54ت م0080