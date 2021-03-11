رفحاء 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء 30 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق عددٍ من المنشآت، بالإضافة إلى مخالفة 19 منشأة أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.// انتهى //13:54ت م0081