عام / أمانة الحدود الشمالية تنفذ 30 جولة رقابية على المنشآت التجارية
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
رفحاء 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء 30 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق عددٍ من المنشآت، بالإضافة إلى مخالفة 19 منشأة أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وأكد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
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13:54ت م
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