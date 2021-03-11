عام/ سمو أمير منطقة الجوف يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
سكاكا 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم، في مركز اللقاح بمقر مركز المعارض بمدينة سكاكا الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد - 19"، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة .
ونوه سموه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ممثله بجهود أبطال الصحة الذين قدموا مثالاً مشرفاً للتضحيات من أجل منع انتشار فايروس كورونا .
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14:08ت م
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