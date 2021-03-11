إسلام آباد 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسالتقى وزير خارجية أوزباكستان عبدالعزيز كاميلوف في إطار زيارته إلى باكستان برئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، بحضور المدير العام للاستخبارات العسكرية المشتركة الباكستانية الجنرال فيض حميد.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي بين باكستان وأوزباكستان، والوضع الإقليمي الراهن والتركيز على مستجدات عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وأكد الجانبان العزم على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون لدعم الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة.وأشاد وزير خارجية أوزباكستان بالدور الإيجابي الذي تؤديه باكستان لدعم الاستقرار والسلام الإقليمي وخاصة عملية السلام الأفغانية.// انتهى //14:21ت م0084