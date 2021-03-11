رفحاء 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستواصل الفرق البيطرية الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لنطاقها.وأوضحت بيئة رفحاء أن الحملة التي تستمر شهرين, تستهدف أكثر من 500,000 من الماشية بأنواعها وتهدف إلى الحد من انتشار هذا المرض الوبائي والسيطرة عليه للمحافظة على الثروة الحيوانية .ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة رفحاء، مربي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم ماشيتهم ضد مرض الحمى القلاعية ، والتعاون مع الفرق البيطرية المختصة ، مؤكداً أهمية هذه الحملة في التقليل من معدلات الإصابات والنفوق في الحيوانات المستهدفة عبر زيادة نسبة المناعة ضد هذا المرض.// انتهى //15:26ت م0105