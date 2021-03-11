مكة المكرمة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسخصصت أمانة العاصمة المقدسة , مقرًا لوحدة الأحوال المدنية المتنقلة داخلها لتقديم خدمات الأحوال المدنية لمنسوبات الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة.وتوفر الوحدة المتنقلة للمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف عنها، واستخراج سجل الأسرة، وتعديل الحالة الاجتماعية، وبيانات المهنة والمؤهل.يُذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:26ت م0106