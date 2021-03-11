الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسعُقدت أمس ورشة العمل الخاصة بتشريعات وأنظمة نقل المواد الخطرة بالقطارات بين دول مجلس التعاون -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بدول مجلس التعاون, وذلك في إطار التعاون بين الأمانة والمنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "اوتيف".وتأتي ورشة العمل ضمن ورش العمل المتّفق على تنفيذها بين الأمانة العامة والمنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدية "أوتيف", حيث تم تنفيذ 3 ورش عمل حتى الآن, وسيتم تنظيم ورشة العمل الرابعة الخاصة بتشريعات وأنظمة نقل الركاب بالقطارات بين دول مجلس التعاون خلال الربع الثاني من عام 2021م.// انتهى //15:26ت م0108