تبوك 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسيواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك , استمرار حملة تحصين "المواشي" ضد مرض الحمى القلاعية التي تستمر حتى نهاية الشهر القادم ، وتهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المختلفة بإجراء التحصينات لعدة أمراض تصيب الحيوانات.ودعا الفرع جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية التابعة للفرع من خلال تواجدهم مع العمالة التابعة لهم لمساعدة المختصين البيطريين وتهيئة المواشي والسيطرة عليها لتنفيذ هذه الحملات من خلال المدة المحددة لها.//انتهى//15:27ت م0110