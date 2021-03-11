الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسوقّع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية اليوم اتفاقية تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير وتقديم برامج الخدمات النفسية, وذلك بحضور وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي.ومثّل المركز في التوقيع المدير العام الدكتور عبدالحميد الحبيب, فيما مثّل الوزارة مدير الخدمات الطبية والتأهيل الطبي عبدالعزيز الدوسري.وأوضح الدكتور الحبيب أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في خدمة الأهداف المشتركة، وإيصال الرسائل المطلوبة لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال الإمكانات المتاحة لديهما، وذلك بما يسهم في تعزيز وتطوير برامج الخدمات النفسية والتوعية النفسية للمختصين بالوزارة والفئات المستفيدة من خدماتها، وتدريب الكوادر الصحية من الأخصائيين النفسيين في الدُور الاجتماعية الإيوائية التابعة لها.وأفاد أن الاتفاقية اشتملت على عدة بنود منها مراجعة السياسات والإجراءات المعمول بها حالياً بمجال الخدمة النفسية لدى الوزارة والعمل على تطويرها للارتقاء بمستوى الخدمة النفسية المقدمة للمستفيدين، وتدريب وتأهيل للكوادر الصحية من الأخصائيين النفسيين في الدُور الاجتماعية الإيوائية، وكذلك تقييم طبيعة الخدمة النفسية المقدمة ميدانيًا في الدُور الاجتماعية الإيوائية واقتراح التوصيات المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمة وفق فريق عمل مشترك بين الطرفين، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في توعية الحالات المستفيدة في المراكز والدُور الاجتماعية الإيوائية.// انتهى //15:31ت م0111