الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره اليوم , ندوة بعنوان "حرب العصابات وعلاقتها بالإرهاب"، قدمها العميد ركن يحيى عسيري من وفد المملكة لدى التحالف، والمقدم ركن جوي زكي الرواحي ممثل سلطنة عمان لدى التحالف، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وخلال الندوة أشار العميد عسيري إلى ماهيّة حرب العصابات وعلاقتها بالإرهاب وارتباطها بالمجالات الأربعة المعنيّة بالإرهاب (الفكري، والإعلامي، وتمويل الإرهاب، والعسكري) وأكد أنها شكل من أشكال الحروب غير النظامية التي أصبحت ظاهرة عالمية بأبعادها ومظاهرها، من جانب آخر تطرق المقدم الرواحي إلى خطورة مثل هذه الجماعات وأنها تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدوليين.// انتهى //15:34ت م0112