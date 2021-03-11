الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسالتقى رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد أمس، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.ونوقشت خلال اللقاء المشروعات الثقافية والعلمية المشتركة التي أقيمت بين المركز والمؤسسات في طاجيكستان، وبحث آليات تكثيف التعاون وتبادل البرامج المتصلة بالبحوث والدراسات والتواصل المعرفي مع الجامعات والمراكز في دوشنبه.وأشاد سفير طاجيكستان بما يقدمه المركز من إصداراته ودراساته وبرامجه في التواصل المعرفي إضافة لمؤتمراته وفعالياته، التي استطاع من خلالها إقامة جسور ثقافية صلبة مع العديد من البلدان والشعوب.من جانبه أكد الدكتور بن جنيد استعداد المركز للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات ومراكز الفكر في دوشنبه، وإقامة حلقات نقاش حول العلاقات وأشكال التعاون المقترح بين المملكة وطاجيكستان.// انتهى //15:38ت م0114