الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية برتبة ( رقيب – وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي ) رجال.ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يجب مراجعة منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https//:jobs.sa.// انتهى //15:39ت م0115