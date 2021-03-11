محايل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسدشن محافظ بارق مفرح البناوي اليوم, مركز لقاحات كورونا بالمحافظة، وذلك في مركز الرعاية الصحية الأولية، بعد تجهيزه بجميع الخدمات الأساسية والطواقم الطبية الكافية.وأوضح " البناوي "أن مركز لقاحات كورونا بالمحافظة بدأ باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، وبين أنه تم تجهيز المركز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.// انتهى //15:53ت م0118