القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 5ر688 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليبلغ مستوى 11261.35 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.69% مسجلاً 2212.85 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.60% لينهي التعاملات عند مستوى 3223.36 نقطة.// انتهى //16:57ت م0136