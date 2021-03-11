الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن وعضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة والمدير التنفيذي لإدارة الألعاب المختلفة بنادي الهلال عبدالإله المقرن ومشرف الألعاب المختلفة بنادي الرياض عبدالله العبدان الفائزين ببطولة دوري المنطقة الوسطى لفئتي البراعم والناشئين التي استضافها نادي الرياض .فعلى مستوى البراعم حقق كأس المركز الأول نادي الفيصلي ومثّله كلٌّ من محمد العبيد وعبد الكريم العبيد وسعيد المطيري، وحل بالمركز الثاني نادي الهلال، وبالمركز الثالث نادي الرياض ، وعلى مستوى الناشئين حقق الهلال كأس المركز الأول، وحل بالمركز الثاني نادي الشباب، بينما جاء بالمركز الثالث نادي الرياض .// انتهى //16:58ت م0137