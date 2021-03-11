الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسيصدر يوم الاثنين المقبل البرنامج المبدئي لبطولة "كأس المؤسس" الذي ستجري فعالياته مساء السبت 20 مارس الجاري في الشوط الـ11 للخيل المنتجة محليًا لعمر الثلاث سنوات فقط، وتبلغ جائزته 3 ملايين ريال على مسافة 1600 متر.وبحسب نظام البطولة والأنظمة المخصصة لسباقات الفئة الأولى سعوديًا يكاد التصور الأولي أن يكون واضحًا لأسماء الخيل المتوقع مشاركاتها، وذلك حسب درجات التصنيف التي تُمنح لكل جواد من خلال نتائج سباقاته الماضية.ويتصدر الخيل المتوقع مشاركتها في هذا السباق الكبير الجواد "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي بدرجة تصنيف 97 درجة، ومن ثم الجواد "بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بواقع 96 درجة.وبحسب العدد المحدد للمشاركة في البطولات الكبرى المتمثل في 18 جوادًا، فإن بقية الأسماء المتوقع مشاركاتها بشكل مبدئي حتى الآن هي: "شبل لطام، وحتم، وشالعة، وهيثرو، والهبرزي، ومغبوطة، ومدلوق، ومبطن، وسابق ومسبوق، وشنص، وظبي الحماد، ومتبشر، وديموقراطية، وكحيلان الخيل، ومرحبا، وودمان".// انتهى //16:58ت م0138