الطائف 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساختتمت اليوم فعاليات ملتقى الموهوبين الافتراضي الأول 2021، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبين.وسلطت فعاليات الملتقى التي استمرت 3 أيام الضوء على رعاية واكتشاف وتعليم وإعداد برامج الموهوبين، ومناقشة 11 محوراً في مجال الموهبة والإبداع .وتناول عدد من الأكاديميين والمختصين أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين، والكشف عن التقدم الناتج عن استخدام التقنية في هذا المجال مع الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين .واستعرض الملتقى في يومه الثاني محور معلم الموهوبين والسمات والكفايات والأدوار، ومهارات التأثير والذكاء الاجتماعي، ودور معايير الكشف عن الموهوبين في نجاح برامجهم, إلى جانب استعراض الملتقى في يومه الثالث 3 محاور هي: التفكير الإبداعي والموهبة، والموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمراحل العمرية للإبداع وأثرها على سلوك الموهوبين.// انتهى //17:18ت م0142