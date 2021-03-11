ثقافي / ملتقى الموهوبين الافتراضي الأول بالطائف يختتم فعالياته
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
الطائف 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
اختتمت اليوم فعاليات ملتقى الموهوبين الافتراضي الأول 2021، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبين.
وسلطت فعاليات الملتقى التي استمرت 3 أيام الضوء على رعاية واكتشاف وتعليم وإعداد برامج الموهوبين، ومناقشة 11 محوراً في مجال الموهبة والإبداع .
وتناول عدد من الأكاديميين والمختصين أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين، والكشف عن التقدم الناتج عن استخدام التقنية في هذا المجال مع الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين .
واستعرض الملتقى في يومه الثاني محور معلم الموهوبين والسمات والكفايات والأدوار، ومهارات التأثير والذكاء الاجتماعي، ودور معايير الكشف عن الموهوبين في نجاح برامجهم, إلى جانب استعراض الملتقى في يومه الثالث 3 محاور هي: التفكير الإبداعي والموهبة، والموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمراحل العمرية للإبداع وأثرها على سلوك الموهوبين.
// انتهى //
17:18ت م
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