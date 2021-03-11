الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واستُقام غداً مباريات الجولة ٢٢ والأخيرة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة ست مباريات ستنطلق جميعها في وقت واحد عند الرابعة عصراً.وستجمع أبرز المباريات الوحدة مع الخليج على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، وسيلتقي الروضة مع النور على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وسيتواجه السلام مع هجر على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وسيتقابل الترجي مع مضر على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحل المحيط ضيفاً على الأهلي بصالة وزارة الرياضة بجدة، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مباراة الصفا مع الزلفي.ويتصدر النور سلم الترتيب العام لأندية البطولة بـ 36 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه وصيفه الوحدة، ويأتي مضر ثالثاً بـ 33 نقطة، والخليج رابعاً بـ 30 نقطة، ثم الأهلي خامساً بـ 25 نقطة، والزلفي سادساً بـ 20 نقطة، والصفا سابعاً بـ 16 نقطة، وبالرصيد نفسه يحل المحيط ثامناً، والسلام تاسعاً بـ 14 نقطة، والترجي عاشراً بـ 11 نقطة، وهجر في المركز الحادي عشر بـ 9 نقاط، ويقع الروضة في المركز الثاني عشر والأخير بـ 6 نقاط بعدما تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.مما يذكر بأن ناديي النور والوحدة يتنافسان على اللقب، حيث إن استمرار تعادلهما بالنقاط مع نهاية الجولة سيجعلهم يحتكمان لمباراة فاصلة لتحديد البطل.وفيما يخص الهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى برفقة نادي الروضة فيتصارع ناديا الترجي وهجر على البقاء، حيث إن الترجي تفصله نقطة واحدة لضمان البقاء، في حين يتطلع هجر لكسب النقطتين وانتظار تعثر الترجي بالخسارة من مضر ليتعادل معه بالنقاط ويحتكمان لمباراة فاصلة على الهبوط.// انتهى //17:23ت م0145