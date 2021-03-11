ينبع 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسنفذت الهيئة الملكية بينبع أمس ورشة العمل الافتراضية بعنوان "العمل الحُر ومهارات الادخار الشخصي", وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة ينبع.وتناولت الورشة التعريف ببنك التنمية الاجتماعية والخدمات المالية التي يقدمها البنك من قروض دون فوائد للمشاريع الناشئة والقروض الاجتماعية وبرامج تمكين القطاع الربحي، والخدمات غير المالية من إطلاق الحملات والبرامج لتشجيع الادخار وتوفير الأدوات لبناء القدرات والمهارات في العمل الحُر والتخطيط المالي, كما تم التطرق إلى برنامج العمل الحُر والمشاريع الصغيرة.من جانب آخر خصصت الهيئة الملكية بينبع منطقة للعربات المتنقلة المرخصة والمخصصة لبيع المأكولات والمشروبات بمنطقة التنزّه بالواجهة البحرية وذلك ضمن خططها لدعم المشاريع الصغيرة.// انتهى //17:26ت م0146