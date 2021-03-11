حائل27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساختتمت إدارة تعليم حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي (بنات) اليوم , اللقاءً التربوي بعنوان "معلمة بهمة عالية" ، واستمر على مدى يومين عبر برنامج زوم.وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أن اللقاء الذي قدم خلاله 16 ورقة عمل يهدف إلى إبراز دور المعلمة في المجالات الإبداعية والاستفادة من التجارب والابتكارات المتميزة التي تسهم في تحسين التحصيل الدراسي لدى الطالبات وجودة مخرجات التعليم وفق المعايير المهنية والتوجهات العالمية لمواكبة التغيير والتحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.وأشار إلى الإمكانيات العالية والإبداعية التي تميز فيها منسوبو التعليم بالتعامل مع الأسلوب الجديد من التعليم، بالإضافة إلى دور أولياء الأمور والأسر الذين حققوا من خلاله شراكة مميزة لتحقيق النجاحات المأمولة للعملية التعليمية، مبينا أن التعليم عن بُعد شهد العديد من التطبيقات والتجارب الإلكترونية التي أسهمت في إكساب الطالبات مهارات تعلم التقنيات الحديثة وتمكينها من البحث والنقد والاستكشاف العلمي وإكسابهن المفاهيم اللازمة بطريقة أكثر كفاءة وتميز.// انتهى //17:35ت م0148