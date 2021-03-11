أبها 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسوقعت جامعة بيشة وجمعية "طلائع لتنمية الشباب والفتيات" بمحافظة بيشة اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات تطوير مهارات الشباب والفتيات وتعزيز قيم التطوع.وتتضمن الاتفاقية العمل على تقديم برامج مهارية لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية وإشراكهم في العمل التطوعي من خلال مبادرات معتمدة ومسجلة في منصة العمل التطوعي، بهدف غرس القيم الإيجابية لديهم وتمثلتها في شخصياتهم واكتشاف ميولهم ومواهبهم وتوجيهها نحو المسار التخصصي.كما تتضمن الاتفاقية تمكين الطلبة لتقديم مبادرات تطوعية، وبناء مهاراتهم بصورة أدائية متفوقة وإنتاج متميز، وترسيخ روح العطاء لديهم وإظهار حب الخير للمجتمع والوطن ، وإكسابهم صفات الشخصية المتوازنة والفاعلة في المجتمع.// انتهى //18:07ت م0157