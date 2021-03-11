اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 2.33%
الخميس 1442/7/27 هـ الموافق 2021/03/11 م واس
بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.33%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 739.56 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 93 ألفاً و954 سهماً بقيمة مليون و205 آلاف و695 دولاراً، نُفّذت خلال 36 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و560 ألف دولار مقارنة مع 7 ملايين و384 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:32ت م
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