بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.33%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 739.56 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 93 ألفاً و954 سهماً بقيمة مليون و205 آلاف و695 دولاراً، نُفّذت خلال 36 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و560 ألف دولار مقارنة مع 7 ملايين و384 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:32ت م0163