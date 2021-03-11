بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم القائمة بمقام المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي.وبحثا خلال اللقاء التلوث البيئي الناجم عن التسرب النفطي الإسرائيلي باتجاه الساحل اللبناني من الجنوب وصولاً إلى بيروت، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.// انتهى //18:33ت م0164