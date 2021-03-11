القاهرة 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسأكدت جامعة الدول العربية أنها تضع قضية المرأة والأمن والسلام أولوية نظراً للظروف التي تمر بها عدد من دول المنطقة، منوهة باعتماد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع الماضي إستراتيجيتين وخطة عمل أعدتهما الجامعة العربية مع الشركاء هما: إستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لوسيطات السلام، والإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف ضد النساء والفتيات.جاء ذلك فى كلمة جامعة الدول العربية اليوم خلال احتفالية "رموز نسائية: منبع إلهام للمستقبل" التي ألقتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة عبر المنصة الرقمية.وأوضحت أبو غزالة أن ضعف التمثيل السياسي للمرأة في بعض الدول يرجع إلى قيود مؤسسية وهيكلية وتحديات ثقافية تقلل من أهمية دور المرأة في الحياة العامة، وهي قضية نعاني منها على المستوى الدولي والإقليمي، مشددة على الصلة الوثيقة بين مسارَي تحقيق التنمية المستدامة وأجندة المرأة والأمن والسلام في النهوض بأوضاع المرأة إقليمياً ودولياً.// انتهى //19:04ت م0170