بروكسل 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسعقد مجلس حلف شمال الأطلسي اليوم اجتماعاً افتراضياً مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الناتو والعراق في تقديم المشورة والتدريب في العراق, بمشاركة سفراء الناتو وشركاء العمليات: أستراليا وفنلندا والسويد .وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ -وفق بيان صادر عن الناتو في بروكسل- أن الناتو موجود في العراق بناءً على طلب حكومة العراق لتقوية مؤسساته وقواته الأمنية، حتى تكون قادرة على تحقيق الاستقرار في البلاد ومحاربة الإرهاب, مشددًا على استمرار الناتو في تنفيذ أنشطته الاستشارية والتدريب وبناء القدرات.// انتهى //19:05ت م0171