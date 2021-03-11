الرياض 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسكشفت اخر التقارير الصادرة عن فرع وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في ادارة الضمان الاجتماعي عن تدريب وتوظيف مايقارب من "3000" حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في السنتين الأخيرة من خلال وحدات التمكين الموزعة على 17 مكتباً للضمان في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.وتقدم وحدات التمكين للمستفيدين القادرين على العمل خدمات تشمل الإرشاد والتوجيه المهني، ثم دراسة رغبات المتقدمين وقدراتهم الفردية وتحديد المسار المناسب لهم بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الحوافز المالية وغير المالية للملتحقين بسوق العمل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على استقطاب بقية المستفيدين.يشار إلى أن عدد المستفيدين من مكاتب الضمان في منطقة الرياض تجاوز الـ160 ألف مستفيد.// انتهى //19:36ت م0174