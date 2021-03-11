عرعر 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية تبرعاً بـ1000 جهاز لوحي لتمكين الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة من التعلم عن بُعد وأداء الاختبارات.ويأتي تبرع سموه حرصاً منه على أبنائه الطلاب بالمنطقة من أداء المتطلبات الدراسية ودعم مسيرة التعليم عن بُعد وتحقيقاً للتعاون والتكاتف بالمجتمع.// انتهى //19:37ت م0175