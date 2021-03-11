بيروت 27 رجب 1442 هـ الموافق 11 مارس 2021 م واسيواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكه اليومي للسيادة اللبنانية بحراً وجواً وحتى برّاً، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني اليوم في بيان بأنّ زورقين حربيين تابعين لسلاح البحر الإسرائيلي انتهكا سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية في مسافة أقصاها 148 مترا.ولفت البيان النظر إلى أنّه بالتزامن مع ذلك كانت طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تنتهك الأجواء اللبنانية فوق البحر غرب مدينة خلدة (جنوب بيروت)، حيث نفّذت طيراناً دائرياً فوق العاصمة بيروت وضواحيها (بعبدا وعالية)، ثم غادرت الأجواء من حيت أتت باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //19:46ت م0177